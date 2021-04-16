Встреча спецпредставителя ЕС с Давидом Бабаяном способствует стимулированию сепаратизма - азербайджанский политический обозреватель

БАКУ /Trend/ - Встреча спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаара с сепаратистом Давидом Бабаяном и другими противоречит мандату эстонского дипломата и способствует стимулированию сепаратизма.

Об этом сказал в пятницу Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, Тойво Клаар прекрасно понимает, что Азербайджан очень чувствителен и бескомпромиссен в вопросах территориальной целостности и суверенитета, что ему подробно объяснили еще во время встреч, проведенных в Баку до 44-дневной Отечественной войны.

"Как опытный дипломат, занимавший руководящие должности в министерствах иностранных дел и обороны Эстонии, Тойво Клаар не должен забывать, с какими трудностями в первые годы независимости столкнулся официальный Таллин в связи с "Принарвским" сепаратистским движением и попытками создать "Принарвскую республику". А также в связи с незаконным референдумом, проведенным сепаратистами 16 июля 1993 года в городах Нарва и Силламяэ по вопросу присоединения этих территорий к России...

В этой связи встречу Тойво Клаара с сепаратистами следует рассматривать как попытку продолжения конфликта, поддержки реваншизма и защиты сепаратизма и терроризма. Надеюсь, что Тойво Клаар не забыл инцидент со своим предшественником, немцем Гербертом Зальбером, произошедший в 2017 году. Визит Зальбера в Южную Осетию, озвученные им заявления, а также его поздравления Анатолию Бабилову по случаю "избрания президентом" вызвали резкие протесты со стороны Грузии, что привело к отставке Зальбера", - добавил Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)