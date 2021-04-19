Печально видеть мечеть, разрушенную в результате оккупации территорий Азербайджана – израильский журналист

БАКУ /Trend/ - Печально видеть мечеть, разрушенную в результате оккупации территорий Азербайджана.

Об этом в понедельник Trend сказал корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас.

Отметим, что 9 апреля началась поездка израильских журналистов в Агдам. В ней принимают участие корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас и политический обозреватель изданий The Jerusalem Post и The Jewish Press Арье Гут.

По словам Эльмаса, разрушение мечетей – это печально, независимо от того, являетесь ли вы иудеем, христианином или мусульманином.

В ходе поездки Элмас также отметил, что теперь главным вызовом для Азербайджана станет реконструкционная работа, которая будет вестись на освобожденных территориях.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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