Израильские журналисты посетили караван-сарай в Физули, превращенный армянами во время оккупации в хлев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Корреспондент газеты Israel Hayom Дин Шумел Элмас и политический обозреватель изданий The Jerusalem Post и The Jewish Press Арье Гут посетили караван-сарай "Гаргабазар" в Физулинском районе Азербайджана, который армяне во время оккупации использовали в качестве хлева, сообщает во вторник Карабахское бюро Trend.

Израильские журналисты ознакомились с последствиями армянского вандализма, в том числе с разрушениями, в регионе.

Отметим, что их визит на освобожденные территории Азербайджана продолжается. Накануне они посетили Агдам.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)