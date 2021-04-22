Французские юристы прибыли в Гянджу (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Французские юристы Ясин Якути и Элиз Арфи побывали в Гяндже на территории, где во время Отечественной войны армянской стороной был нанесен ракетный удар по жилым зданиям.
Как сообщает в четверг спецкор Гянджинского бюро Trend, гости в сопровождении местных официальных лиц разложили на территории цветы в знак уважения памяти погибших в результате армянского террора.
Отметим, что до этого французские юристы побывали в освобожденном от оккупации Агдамском районе.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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