Президент Ильхам Алиев: Будет построена железная дорога в Нахчыван, которая соединит восточный Зангезур с западным (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Будет построена железная дорога в Нахчыван, которая соединит восточный Зангезур с западным.

Об этом, как сообщает Trend, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной поездки с Первой леди Мехрибан Алиевой в Джебраильский и Зангиланский районы.

Кадрами из поездки поделилась на своей официальной странице в Instagram Первая леди Мехрибан Алиева.