Расчеты БПЛА азербайджанской армии выполняют учебно-тренировочные полеты (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному vинистром обороны плану боевой подготовки на 2021 год, расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) различного назначения, находящихся на вооружении азербайджанской армии, выполняют учебно-тренировочные полеты.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на минобороны, в процессе тренировок расчеты развивают свои оперативно - тактические знания, выполняют практические полеты и учебно - боевые задачи в целях совершенствования навыков, накопленных в ходе обучения на самых современных тренажерах.

Расчеты БПЛА, своевременно и точно обнаруживая цели в глубине обороны условного противника, выполняют поставленные задачи, а также осуществляют разведку на различных высотах и передают полученные данные на пункты управления.

В ходе выполнения задач применяются специальные БПЛА, предназначенные для ведения оптической и радиоэлектронной разведки на местности.

Расчеты БПЛА также отрабатывают задачи по обнаружению и уничтожению позиций, в том числе целей, находящихся в глубине обороны условного противника, и передаче соответствующих данных на пункты управления огнем артиллерийских подразделений.

В рамках учебно-тренировочных полетов расчеты выполняют практические боевые стрельбы и прицельным огнем уничтожают цели условного противника.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)