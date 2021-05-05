Глава МИД Азербайджана проводит встречу один на один со своим грузинским коллегой

БАКУ /Trend/ - Между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и вице-премьером, главой МИД Грузии Давидом Залкалиани проводится встреча один на один.

Как сообщает в среду Trend, об этом говорится в публикации на официальной странице внешнеполитического ведомства Азербайджана в Twitter.

Отметим, что делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили находится с визитом в Азербайджане.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)