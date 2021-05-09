Гейдар Алиев заложил прочный фундамент для независимого, мультикультурного и экономически развитого Азербайджана, который сегодня является крупным игроком на мировой арене - Собхани

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев заложил прочный фундамент для независимого, свободного, мультикультурного и экономически развитого Азербайджана, который сегодня является крупным игроком на мировой арене.

Об этом сказал Trend американский эксперт, генеральный директор Caspian Group Holdings Роб Собхани.

«Приоритетным направлением внешней политики Гейдара Алиева было сохранение любой ценой независимости Азербайджана, за которую велась долгая борьба. Это было его главным приоритетом, и он успешно достиг своей цели. В то же время он наладил взаимовыгодные отношения с такими мировыми державами, как США и Россия. В то время как региональные геополитические тенденции были не в пользу Азербайджана из-за оккупации Арменией его территорий, Гейдар Алиев с присущей ему мудростью старался урегулировать конфликт с Арменией мирным путем, что стало большим достижением его внешней политики. Это позволило Азербайджану достичь экономического и финансового прогресса, что заложило основу для освобождения этих территорий в 2020 году под руководством Президента Ильхама Алиева», - сказал Собхани.

Он отметил, что еще одним чрезвычайно важным достижением Гейдара Алиева стал его успех в привлечении иностранных инвестиций в Азербайджан.

«Открыв Азербайджан для иностранных инвестиций, он заложил основу для снижения уровня бедности и обеспечения экономического благосостояния всех азербайджанцев», - отметил Собхани.

Делясь своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве, американский эксперт напомнил о его первом визите в Вашингтон в 1997 году и гордости, которую он испытывал, представляя независимый Азербайджан.

«Во время встреч с тогдашним президентом США Биллом Клинтоном в Белом доме и другими высокопоставленными американскими чиновниками Гейдар Алиев подчеркивал независимость Азербайджана. Помню, когда он выступал с докладом в университете в Джорджтауне, он был счастлив и делился множеством историй со студентами и преподавателями. Еще одно воспоминание о Гейдаре Алиеве связано с его визитом в Чикаго. Во время речной прогулки на лодке он посмотрел на красивые высокие дома и сказал незабываемую фразу: «Мы в Азербайджане тоже скоро достигнем такого великолепного прогресса». Гейдар Алиев является основателем современного Азербайджана. Он заложил прочный фундамент для независимого, свободного, мультикультурного и экономически развитого Азербайджана, который сегодня является крупным игроком на мировой арене», - сказал Собхани.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)