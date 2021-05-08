8-километровый участок автодороги Физули-Ахмедбейли очищен от мин - Агентство (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Участок автодороги Физули-Ахмедбейли протяженностью восемь километров очищен от мин.

Об этом сказал журналистам сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана Мадат Мамедов, сообщает в субботу Trend.

По его словам, агентство продолжает очищать от мин территорию сел Ахмедбейли и Алыханлы Физулинского района.

Говоря о разминировании дороги Физули-Ахмедбейли, сотрудник агентства отметил, что самым опасным является ее 13-километровый участок.

"От мин очищен участок дороги длиной восемь километров, и работы продолжаются на пятикилометровом участке. Они ведутся посредством ручного, механического разминирования и с помощью служебных собак. Дорога буквально нашпигована минами. На ее 15-километровом участке насчитывается примерно восемь - девять минных полей", - сказал Мамедов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)