Политика великого лидера Гейдара Алиева сегодня приносит свои плоды – Магеррам Алиев

БАКУ /Trend/ - Политика великого лидера Гейдара Алиева сегодня приносит свои плоды.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента генерал-полковник Магеррам Алиев.

По его словам, самым большим успехом великого лидера является то, что он воспитал такую личность, как Ильхам Алиев.

«Потому что эти проблемы мог решить только он. Я крайне счастлив, что работал при Гейдаре Алиеве. В результате нашей успешной работы Карабах освобожден, люди счастливы. Возможно, азербайджанский народ не может быть более счастливым. История никогда не предает забвению полководцев, и в Азербайджане такие личности, как Гейдар Алиев и его преемник Ильхам Алиев, войдут в историю. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить эту историю», – сказал Магеррам Алиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)