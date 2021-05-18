Азербайджанский депутат о причинах политической напряженности в Армении

БАКУ /Trend/ - То, что Никол Пашинян дважды не был избран на пост премьер-министра по итогам голосования в парламенте Армении, является политической игрой.

Об этом сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Эльман Насиров.

По его мнению, цель этой игры заключается в том, чтобы создать условия для роспуска армянского парламента.

"Если парламент дважды не может выбрать нового премьера, то законодательный орган распускается. Пашинян назначил досрочные парламентские выборы на 20 июня, и для их проведения парламент должен быть распущен. Партия Пашиняна "Мой шаг" имеет большинство в парламенте, но она не голосует за него. Таким образом, все это - часть их политической игры", - сказал Насиров.

По словам депутата, сегодня в предвыборной гонке в Армении участвуют три политические силы.

"Одну возглавляет Пашинян, и его электорат значительно сократился после подписания им небезызвестного акта о капитуляции. Вторая политическая сила - это реваншисты. Их электорат еще меньше, чем у Пашиняна. Третья сила заняла выжидательную позицию и решит, за кого голосовать, ближе к концу избирательной гонки. Судьбу выборов решит именно она. Поэтому и Пашинян, и реваншисты в своих заявлениях ориентируются на третью силу.

К 20 июня популизм в Армении, рассчитанный на внутреннюю аудиторию, достигнет своего апогея. Но после этой даты возникнет новая реальность, которая будет заключаться либо в противостоянии, либо в сотрудничестве. Сотрудничество - это путь к спасению Армении, а противостояние - к ее краху. Поэтому считаю, что после 20 июня мы станем свидетелями новых шагов в рамках процесса мирного политического урегулирования.

В любом случае, независимо от того, кто придет к власти в Армении, выполнение пунктов соглашения от 10 ноября 2020 года является обязательным, и этому нет альтернативы", - сказал Насиров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)