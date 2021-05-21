На Южном Кавказе открылась возможность для разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций – Лавров

БАКУ /Trend/ - На Южном Кавказе открылась возможность для разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций.

Как сообщает Trend, об этом сказал глава МИД России Сергей Лавров в ходе первого просветительского марафона "Новое Знание".

По его мнению, Россия очень неплохо поработала на Южном Кавказе в рамках нагорно-карабахского урегулирования.

«И сейчас мы помогаем нормализовать азербайджано-армянские отношения и в целом обстановку на Южном Кавказе, где открылась возможность, в том числе благодаря нашему посредничеству, для разблокирования всех экономических и транспортных коммуникаций, которые оставались закрытыми с начала 1990-х годов из-за карабахского конфликта», - сказал министр.