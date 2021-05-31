В Баку прошла пресс-конференция по итогам марафона YAŞAT (ВИДЕО/ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Баку 31 мая прошла пресс-конференция в связи с завершением марафона YAŞAT, сообщает в понедельник Trend.
В мероприятии участвовали представители Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и Госкомитета по работе с диаспорой.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар «Международный рейтинг молодых вузов: проблемы и возможности»
АМИ Trend и Международный центр Низами Гянджеви организовали мероприятие по итогам веб-конференции «Южный Кавказ: региональное развитие и перспективы сотрудничества» (ФОТО/ВИДЕО)
Командованию воинских частей на освобожденных территориях Азербайджана поручено решительно пресекать провокации армянской стороны - министр
Ситуация на госгранице с Арменией полностью контролируется подразделениями Госпогранслужбы Азербайджана
Азербайджан опережает многие страны в создании и развитии цифровых услуг правительства (Интервью) (ВИДЕО)
Иран входит в тройку крупнейших производителей катализаторов для нефтехимической промышленности в мире