В Баку прошла пресс-конференция по итогам марафона YAŞAT (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку 31 мая прошла пресс-конференция в связи с завершением марафона YAŞAT, сообщает в понедельник Trend.

В мероприятии участвовали представители Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и Госкомитета по работе с диаспорой.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)