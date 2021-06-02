В Шуше восстанавливаются творческий центр, художественная галерея и галерея ковроделия (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева приступил к реализации еще одного проекта в освобожденном городе Шуша, сообщает в среду Trend.

В настоящее время в творческом центре, художественной галерее и галерее ковроделия города ведутся ремонтно-восстановительные работы.