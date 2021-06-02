Заявление Макрона является поддержкой страны-оккупанта - азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Франция всегда занимала проармянскую позицию. После того как Азербайджан освободил свои земли от оккупации в результате 44-дневной Отечественной войны, эта страна уже открыто демонстрирует свою проармянскую позицию, пренебрегая принципами международного права и справедливости.

Об этом сказала в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

Президент Макрон озвучивает неприемлемые заявления по поводу территориальной целостности Азербайджана, признанной ООН и другими международными организациями, членом которых является и Франция, сказала депутат.

"Президент Франции сделал абсурдное и предвзятое заявление о том, что "Азербайджан должен покинуть суверенную территорию Армении". Во-первых, очень жаль, что президент такой страны, как Франция, сделал такое необоснованное и предвзятое заявление, которое является поддержкой оккупанта. Своим предвзятым заявлением Макрон подрывает престиж Франции на международной арене и выступает против ее государственной политики.

Как я уже отмечала, территориальная целостность Азербайджана признана резолюциями ООН и мировым сообществом. В ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджан вернул свои международно признанные территории, и сегодня продолжается делимитация и демаркация госграницы. Процесс осуществляется на законных основаниях, на базе карт бывшего Советского Союза, включая территории, определенные в Хельсинкском Заключительном акте. Ни о каком нарушении закона не может быть и речи. ООН также признала территорию Азербайджана в границах, обозначенных на этих картах. Возможно, Макрон знает все это, но он предвзято относится к Азербайджану, занимая проармянскую позицию.

Если президенты Франции так любят справедливость, то почему они, в том числе и Макрон, не сделали заявления о том, чтобы армянская армия покинула территории Азербайджана, когда 20 процентов наших земель находились под оккупацией? Потому что они не были сторонниками справедливости и встали на сторону оккупантов", - сказала Гасанова.

По ее мнению, это предвзятое заявление Макрона сводит к нулю вероятность того, что Франция займет справедливую позицию в качестве сопредседателя Минской группы (МГ) ОБСЕ, и делает ненужной ее дальнейшую деятельность в МГ.

"Как может страна, открыто занявшая проармянскую позицию, быть посредником и сопредседателем МГ ОБСЕ? Азербайджан благодаря своей мощи, Верховному главнокомандующему и армии освободил свои земли от оккупации и продолжит восстанавливать справедливость, и предвзятые заявления Макрона этому не помешают", - сказала Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)