Армения не имеет права безответственно использовать российское оружие – израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Когда мы говорим об армяно-азербайджанском конфликте, то должны понимать, что Армения не имеет права безответственно использовать российское оружие, тем более такое современное, как ракетные комплексы "Искандер", не поставив об этом в известность российскую сторону.

Об этом сказал Trend израильский юрист, специалист по международному праву и международной политике Михаил Финкель, комментируя заявление бывшего заместителя начальника армянского генштаба генерала Хачатряна о том, что Армения во время войны применяла против Азербайджана приобретенные у России оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", не известив об этом российскую сторону.

По его словам, Армения ведет себя не как страна, отвечающая за свои действия, а как какая-то террористическая организация.

Эксперт считает, что продавец оружия всегда должен знать, в какие руки оно попадет и против кого будет направлено.

"Существует ответственность как продавца, так и покупателя", - сказал Финкель.

Он выразил уверенность в том, что не в интересах Российской Федерации и администрации президента Владимира Путина, чтобы российское оружие и ракеты "Искандер" были использованы против Азербайджана - союзника и друга РФ.

"Безусловно, Российская Федерация – это важнейший игрок на постсоветском пространстве, гигантская страна. Россию, и в частности администрацию президента Владимира Путина, очень интересуют дружественные, хорошие и теплые отношения с Азербайджаном. Россию и Азербайджан связывают огромный энергетический бизнес в газовой и нефтяной сфере, многочисленные инвестиционные проекты, проекты по продаже Азербайджану российского оружия, совместные проекты по борьбе с международным терроризмом. И вот так подставлять Российскую Федерацию, как это сделал Хачатрян, очень неправильно, потому что Россия заинтересована в мире, который должен быть, в частности, и на Южном Кавказе", - сказал Финкель.

По его словам, безответственное поведение Армении еще станет предметом разбирательства на самом высоком уровне в Кремле.

"Слова Пашиняна о том, что "Армения не обязана согласовывать свои действия с Москвой", противоречат и международному праву, и соглашению между страной - производителем, продавцом оружия и покупателем.

Они противоречат и логике вещей, потому что сегодня Армения как страна и одного дня не просуществует без поддержки, покровительства и помощи Российской Федерации. И вести себя так, словно Армения является самостоятельным государством, которое не зависит от России, просто смешно", - добавил эксперт.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)