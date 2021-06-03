Уголовное дело членов армянских вооруженных групп, совершивших провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане, передано в производство (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Уголовное дело членов армянских вооруженных групп, совершивших провокационно-террористические и другие преступные действия в Азербайджане, передано в производство, сообщает в четверг Trend.

Уголовное дело в отношении 14 человек будет расследовано в производстве судьи Афгана Гаджиева в Верховном суде по тяжким преступлениям. Подготовительное заседание суда состоится в ближайшие дни.

Отметим, что завершено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности (СГБ) в отношении членов армянских вооруженных групп, совершивших провокационно-террористические и другие преступные действия против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц.

Следствие установило, что группа лиц, состоящая из граждан Армении, незаконно приобретя огнестрельное оружие, его комплектующие части, боеприпасы, взрывчатые вещества и устройства, создала не предусмотренные законодательством вооруженные формирования. Члены этих формирований в виде организованной группы 26-27 ноября 2020 года незаконно нарушили государственную границу Азербайджана и заняли боевые позиции в лесной зоне в северо-западной части и на других территориях поселка Гадрут Ходжавендского района, до 13 декабря 2020 года совершили вооруженные нападения на предприятия и учреждения, организации, расположенные на территории страны, а также на отдельных лиц; с целью нарушения общественной безопасности, оказания давления на принятие решений государственными органами Азербайджана и международными организациями, создания паники среди населения совершили взрывы, пожары и другие террористические действия, создающие угрозу гибели людей, нанесения вреда их здоровью и существенного ущерба их имуществу.

Следствие по уголовному делу, возбужденному по указанным фактам в отношении членов незаконного вооруженного формирования Авакяна Грача Арзумановича, Серобяна Гегама Самвеловича и других лиц (всего 14 обвиняемых) по статьям 214.2.1, 214.2.3 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией) с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой), 279.2 (создание не предусмотренных законодательством Азербайджана вооруженных формирований или групп, нападение в составе этих формирований или групп на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджана завершено, и вместе с обвинительным актом, утвержденным заместителем генерального прокурора Азербайджана, отправлено для рассмотрения в суд.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)