Армения отказывается предоставить карты минных полей, нарушая все международные конвенции – посол Азербайджана (версия 2)

Политика 9 июня 2021 16:34 (UTC+04:00)

изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:51)

БАКУ /Trend/ - Армения отказывается предоставить карты минных полей, нарушая все международные конвенции.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на посольство Азербайджана во Франции, об этом сказал посол Рахман Мустафаев на слушаниях с участием докладчиков рабочей группы по Карабахской войне, созданной во французском Сенате (верхняя палата парламента).

Посол рассказал на слушаниях об основных вызовах послевоенного периода: разминировании и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана, возможности налаживания доверия между общинами Карабаха и интеграции граждан армянского происхождения, а также о технической миссии ЮНЕСКО.

Дипломат сообщил, что в период 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель были разрушены города, села и кладбища, а на данном этапе самой большой проблемой является минирование основных дорог.

Он отметил, что Армения отказалась предоставить карты минных полей, поэтому азербайджанские вынужденные переселенцы не могут вернуться на родные земли.

Мустафаев подчеркнул, что на данный момент наиболее актуальной проблемой является разминирование азербайджанских территорий, однако армянская сторона отказывается передавать карты минных полей, нарушая все международные конвенции. В результате после окончания войны азербайджанская сторона продолжает нести потери.

Посол напомнил, что после всех крупных войн, начиная с 1945 года, воюющие стороны всегда обменивались картами минных полей.

"Это является требованием международных конвенций, в частности Договора о противоминной деятельности от 1997 года, и международного права. Так было и после индо-пакистанских войн 1947–1948, 1965 и 1971 годов, арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов, войны в бывшей Югославии в 1995 году. После вывода советских войск из Афганистана в 1988 году афганской стороне были переданы карты минных полей. Однако Армения отказывается передавать карты минных полей, и французская пресса об этом не пишет", - сказал Мустафаев.

Он сообщил, что недавно во французской прессе появилась искаженная информация о "задержании армянских солдат", а на самом деле это была диверсионная группа, которая предприняла попытку ночью заминировать азербайджанские территории, и расследование в связи с этим продолжается.

"О судьбе четырех тысяч азербайджанцев, взятых в плен Арменией в ходе первой Карабахской войны, до сих пор ничего не известно. Франция как близкий друг Армении, используя свои возможности, может оказать помощь в предоставлении Азербайджану информации о судьбе его граждан", - сказал Мустафаев.

В ответ на высказывание французского сенатора о том, что 44-дневная война стала для Армении оскорблением и унижением, посол отметил, что Азербайджан 30 лет ждал выполнения четырех резолюций, принятых Советом Безопасности ООН в 1990-х годах, за которые также проголосовала Франция.

"Эти резолюции требовали незамедлительного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана. Осенью 2020 года Азербайджан восстановил свои международно признанные границы. Для кого-то это может быть катастрофой, но в рамках международного права - это восстановление правовой ситуации в регионе", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что работы по делимитации и демаркации границы между двумя странами не проводились, поскольку азербайджанские территории находились под оккупацией.

Продемонстрировав карту Азербайджана, посол сообщил, что сегодня азербайджанские пограничники охраняют признанные на международном уровне границы своей страны.

Отвечая на вопрос о статусе Карабаха, дипломат отметил, что этот вопрос уже решен. В пункте 1 статьи 7 главы 2 Конституции Азербайджана четко указано, что Азербайджанское государство является демократической, правовой, светской, унитарной республикой. Азербайджан - унитарная, единая, неделимая страна.

Он напомнил, что Франция во время Отечественной войны Азербайджана заняла предвзятую позицию, и в ее Сенате, и в Национальном собрании принимались незаконные решения.

Посол отметил, что Франция как самая близкая Армении страна может внести свой вклад в решение вопросов, которые остаются сегодня открытыми, включая налаживание доверия между двумя странами, установление мира.

По его мнению, Франция должна однозначно признать суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ Азербайджана. Это основные принципы возвращения Франции в регион и развития отношений с Азербайджаном.

"Чтобы вернуться в регион, Франция должна поддержать миротворческие усилия Азербайджана", - сказал Мустафаев.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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