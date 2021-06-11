Парламент Азербайджана внес поправки в несколько законов - депутат

Политика 11 июня 2021 14:32 (UTC+04:00)
Парламент Азербайджана внес поправки в несколько законов - депутат

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) 11 июня были внесены изменения в ряд законов.

О деталях поправок сообщил депутат Арзу Нагиев, передает в пятницу Trend.

По его словам, вынесенный на обсуждение парламента законопроект "О внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об увековечивании имени шехида и льготах семьям шехидов" и "О статусе и социальной защите граждан, участвовавших в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате этой аварии»" носит адаптивный характер.

Депутат отметил, что законопроект был рассмотрен парламентскими комитетами по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, а также по труду и социальной политике и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании Милли Меджлиса.

"Известно, что под руководством Президента Ильхама Алиева в этих сферах проводятся реформы. Самым важным критерием является благосостояние каждого гражданина Азербайджана.

Поэтому в соответствии с поправками в закон "О социальных пособиях" от 29 декабря 2020 года и указом Президента Азербайджана от 31 декабря того же года за №1223 из этого закона были удалены слова "дети шехидов, инвалидов в связи с войной или событиями 20 января 1990 года, дети родителей, у которых установлена ​​первая или вторая степень инвалидности, либо умерших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, а также стоящие на диспансерном учете дети граждан, участвовавших в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС".

Кроме того, слова "пособие на детей до 16 лет (для студентов дневной формы обучения в общеобразовательных учреждениях до 18 лет) отдельных категорий лиц, определяемых соответствующим органом исполнительной власти" заменены словами "пособие на детей военнослужащих действительной срочной службы". Указами Президента Азербайджана за №№ 1225, 1228 и 1230 от 30 декабря 2020 года пенсии данной категории лиц были увеличены.

В статье 1 законопроекта "О внесении изменений в законы "О статусе военнослужащих", "Об увековечивании имени шехида и льготах семьям шехидов" и "О статусе и социальной защите граждан, участвовавших в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате этой аварии»" говорится, что часть 3 статьи 21 закона "О статусе военнослужащих" дается в следующей редакции:

"3. Детям военнослужащих срочной действительной военной службы в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О социальных пособиях" выплачивается ежемесячное пособие".

То есть семье из данной категории населения выплачивается 100 манатов в месяц.

Статья 2 законопроекта предусматривает упразднение третьего абзаца части 2 статьи 3 закона "Об увековечивании имени шехида и льготах семьям шехидов". Вместо указанных в ней 300 манатов будет выплачиваться пенсия в размере 500 манатов.

Статья 3 вынесенного на обсуждение законопроекта предусматривает упразднение пункта 7 статьи 12 закона "О статусе и социальной защите граждан, участвовавших в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавших в результате этой аварии". Получавшие ранее 100 манатов лица из этой категории населения теперь будут получать 130 манатов. Исключение тут составляют инвалиды по зрению.

Вновь хочу отметить, что увеличение размеров пособий осуществляется в соответствии с указами главы государства за №№1225, 1228 и 1230 от 30 декабря 2020 года", - сказал Нагиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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