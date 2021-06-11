Организован медиа-тур в воинские части модульного типа на освобожденных территориях Азербайджана (ФОТО)

АГДАМ /Trend/ - Организован медиа-тур в воинские части модульного типа на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в пятницу местное бюро Trend.

Журналисты ознакомились с условиями, созданными в воинских частях модульного типа, оснащенных современным оборудованием и построенных на освобожденных территориях Азербайджана в соответствии с указанием Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)