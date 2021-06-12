Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей Агдамского района

Политика 12 июня 2021 19:01 (UTC+04:00)
Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей Агдамского района

БАКУ /Trend/ - 12 июня 2021 года Азербайджан передал Армении 15 задержанных армян в обмен на предоставление Арменией карт минных полей, где зафиксировано местоположение 97 тысяч противотанковых и противопехотных мин в Агдамском районе. Обмен проводился на азербайджано-грузинской границе с участием представителей Грузии.

Как передает Trend, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

«Мы ценим поддержку правительства Грузии во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в проведении этой гуманитарной акции. В то же время мы подчеркиваем роль во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном и.о. помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Филипа Рикера, президента Совета ЕС Шарля Мишеля и шведского председательства в ОБСЕ.

Получение минных карт спасет жизни и здоровье десятков тысяч наших граждан, включая специалистов по разминированию, и ускорит проекты реконструкции, инициированные Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, в Агдаме и возвращение вынужденных переселенцев», - говорится в сообщении.

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