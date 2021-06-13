Действующий председатель ОБСЕ приветствовала возвращение Азербайджаном задержанных армян в обмен на карты минных полей

БАКУ /Trend/ - Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде приветствовала возвращение Азербайджаном 15 задержанных армян в Армению в обмен на карты минных полей в освобожденном Агдамском районе, сообщает Trend со ссылкой на Твиттер председателя ОБСЕ.

«Приветствуем сегодняшнее возвращение 15 задержанных в Армению и передачу Азербайджану информации, которая будет способствовать разминированию территорий. Это показывает ценность ОБСЕ и председательства Швеции в ОБСЕ. Это доверие может способствовать созданию атмосферы для переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы. Рады работать с Грузией, США и Евросоюзом», – написала она.