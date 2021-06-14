Мировое сообщество приветствует передачу Азербайджаном задержанных армян в обмен на карту минных полей - газета Azernews

БАКУ /Trend/ - В статье, опубликованной 14 июня в газете Azernews, говорится о позитивном настрое мирового сообщества в связи с договоренностью, достигнутой между Баку и Ереваном 12 июня.

Как сообщает в понедельник Trend, в материале отмечается, что договоренность, которая приветствуется на глобальном уровне, предусматривает передачу Азербайджану карты минных полей в Агдамском районе в обмен на 15 задержанных армян.

Этот шаг, воспринятый международным сообществом крайне позитивно, рассматривается в качестве важного гуманитарного жеста и меры укрепления доверия, что создаст возможности для будущего сотрудничества между сторонами.

Многие эксперты считают это большим дипломатическим, политическим и международным успехом Президента Азербайджана Ильхама Алиева, подчеркивается в статье.

В материале также приводится озвученное незадолго до достижения договоренности мнение Президента Ильхама Алиева о том, что Армения должна предоставить Азербайджану карты всех заминированных территорий.

Глава государства заявил, что если Армения желает мира, то должна начать переговоры по поводу делимитации границ с Азербайджаном.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)