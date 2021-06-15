Франция приветствует освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей
БАКУ /Trend/ - Франция, один из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, приветствует освобождение Азербайджаном 15 задержанных армян, а также передачу Арменией карты заминированных территорий Агдамского района, сообщает Trend во вторник со ссылкой на министерство Европы и иностранных дел Франции.
В министерстве отметили, что это важные жесты, способствующие снижению напряженности и восстановлению доверия между сторонами с целью достижения прочного мира на Южном Кавказе.
«Франция призывает стороны продолжать соблюдать прекращение огня, полное и эффективное выполнение обязательств соглашения, достигнутого сторонами 9 ноября 2020 года», - говорится в сообщении.
(Редактор: Натаван Эфендиева)
Лента новостей
У Сербии и Азербайджана есть много возможностей для активизации сотрудничества в сфере энергетики – вице-премьер (Эксклюзив)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем национального спасения (ФОТО)
Проект канала "Стамбул" имеет колоссальное значение для всех стран, пользующихся турецкими проливами - Адиль Караисмаилоглу (Эксклюзив)
На странице Президента Ильхама Алиева в Twitter размещена публикация о Дне национального спасения (ФОТО)
В регионах Азербайджана детей из малообеспеченных семей обследуют на онкологические заболевания (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: После Отечественной войны началась подача воды из водохранилища Суговушан на земли площадью свыше 30 тысяч гектаров
Глава МИД Азербайджана и госминистр Великобритании обсудили вопросы в связи с реализацией трехстороннего заявления
Азербайджан ввел временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран
Казахстан имеет большой потенциал для наращивания экспорта обработанных товаров в Литву – Минторговли
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент тоннеля, который будет построен на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша (ФОТО)
Юсиф Эйвазов поддержал участника российского шоу "Ты супер! 60+" - Восторг и бурные аплодисменты (ВИДЕО)
Мировое сообщество приветствует передачу Азербайджаном задержанных армян в обмен на карту минных полей - газета Azernews
Азербайджанский метеор и звездочка Шотландии – мама и дочка, Лейла и Алия Оруджовы: эксклюзивное интервью (ФОТО)