В результате 44-дневной войны Карабах вернулся к своим владельцам – Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В результате 44-дневной войны Карабах вернулся к своим владельцам и был освобожден от армянской оккупации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая с заявлением для печати в Шуше.