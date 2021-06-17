Шушинская декларация содействует более широкой региональной интеграции - пакистанский эксперт

БАКУ /Trend/ - Шушинская декларация о союзнических отношениях, подписанная Азербайджаном и Турцией, содействует более широкой региональной интеграции, сказал Trend исполнительный директор пакистанского Центра глобальных и стратегических исследований (CGSS) Халид Таймур Акрам.

"Я ценю эту грандиозную инициативу сотрудничества, которая создает фундаментальную основу для взаимодействия других государств и способствует более широкой региональной интеграции", - сказал Акрам.

По словам эксперта, оценивая Шушинскую декларацию, становится ясно, что она включает в себя более широкие понятия территориальной целостности, политики невмешательства во внутренние дела других стран и взаимного уважения.

"Эти аспекты важны для укрепления политических и дипломатических отношений для продвижения к достижению общих целей. Она направлена на активизацию усилий по реструктуризации и модернизации требований военной безопасности и потенциала", - сказал Акрам.

Он отметил, что город Шуша имеет огромное значение.

"Это особая территория, которая считается колыбелью азербайджанской культуры, музыки. Историческое и культурное богатство Шуши делает ее больше, чем просто азербайджанским городом. Шуша, ключевой город в Карабахском регионе, был освобожден от оккупации армянских войск.

"Турция как крупный союзник Азербайджана всячески поддерживает его. Особенной похвалы заслуживает политическая поддержка Турции во время второй Карабахской войны", - сказал он.

Эксперт отметил, что Пакистан является союзником Азербайджана и Турции и оказывает им поддержку на любой национальной или международной платформе.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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