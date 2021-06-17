Обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Латвией в рамках программ НАТО

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с членом делегации Латвии в Парламентской Ассамблее НАТО Раймондсом Бергманисом, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство обороны.

В ходе встречи министр обороны подчеркнул, что азербайджано-латвийское военное сотрудничество успешно реализуется как в рамках различных программ НАТО, так и на двусторонней основе.

В свою очередь, Раймондс Бергманис отметил, что связи между двумя странами основаны на дружественных отношениях, и добавил, что Латвия является важным партнером Азербайджана в европейских организациях по безопасности, в частности в рамках НАТО.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)