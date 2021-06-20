МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Всемирным днем беженцев

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 20 июня – Всемирным днем беженцев.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД, в заявлении говорится, что сегодняшний день имеет особое значение для Азербайджана, в котором проживает одна из самых больших в мире групп вынужденных переселенцев.

«Агрессивная политика, проводимая Арменией, вынудила почти миллион азербайджанцев бросить все и покинуть свои дома. В результате 44-дневной войны Азербайджан освободил свои земли и восстановил территориальную целостность. Однако то, что эти земли были подвергнуты широкомасштабным разрушениям и минированию в течение десятилетий военной оккупации Арменией, по-прежнему препятствует безопасному и достойному возвращению беженцев в свои дома.

Правительство Азербайджана принимает все необходимые меры для обеспечения безопасного возвращения вынужденных переселенцев на освобожденные территории, а также выделяет средства на восстановления городов и сел, разрушенных во время оккупации.



Отказ Армении предоставить полные карты всех территорий, заминированных во время оккупации, задерживает безопасное и оперативное возвращение вынужденных переселенцев. Недавняя трагическая смерть двух журналистов в Кельбаджаре еще раз наглядно свидетельствует о той угрозе, с которой столкнулись люди, которые не могут вернуться в свои дома в течение почти трех десятилетий.



Благодарим соседние государства и страны-партнеры за эффективное международное сотрудничество в целях обеспечения безопасного и достойного возвращения беженцев и вынужденных переселенцев в свои дома. Каждая восстановленная дорога, школа, рабочее место, культурный или религиозный памятник – это шаг к устойчивому, мирному и процветающему будущему региона и местных общин.

Сегодня внимание мира сосредоточено на беженцах и вынужденных переселенцах, и мы призываем к глобальной солидарности для того, чтобы обеспечить их возвращение в свои дома», – говорится в заявлении МИД Азербайджана.