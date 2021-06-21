Возбуждено уголовное дело по факту уничтожения Арменией лесов в Лачине - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Генеральной прокуратуре Азербайджана возбуждено уголовное дело по факту уничтожения Арменией лесов в Лачине, говорится в сообщении надзорного ведомства, передает в понедельник Trend.

В сообщении отмечается, что в результате проведенного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что по указанию военно-политического руководства Армении ее вооруженные силы в очередной раз продемонстрировали свое варварство и незаконно вырубили 1818 деревьев разных пород в Лачинском районе с его уникальными флорой и фауной. Тем самым Азербайджану нанесен материальный ущерб на сумму 1 511 330 манатов.

По факту в Генеральной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 259.2.4 (незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) и другим статьям Уголовного кодекса АР.

Предварительное расследование поручено провести Следственному управлению генпрокуратуры.

В настоящее время следственные действия по уголовному делу продолжаются.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)