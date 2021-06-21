На строительство автодороги в Геранбойском районе Азербайджана выделено 13,5 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 июня подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сафикюрд-Тап Гарагоюнлу в Геранбойском районе.

В соответствии с распоряжением, с целью завершения строительства автомобильной дороги Алирзалы-Хан Гервенд-Сафикюрд-Тап Гарагоюнлу, соединяющей восемь населенных пунктов с численностью населения в 31 тысячу человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.7 "Распределение средств, предусмотренных в госбюджете Азербайджана на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 13,5 миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, а Кабмину - решить вытекающие из распоряжения вопросы.