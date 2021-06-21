Фальсификации на выборах делают политический хаос в Армении неизбежным – политолог

БАКУ /Trend/ - В Армении завершились давно ожидаемые досрочные парламентские выборы, на которых победу одержала партия исполняющего обязанности премьера-министра Никола Пашиняна. Однако выборы сопровождались правонарушениями и фальсификациями, поэтому политический хаос и протесты в Армении неизбежны.

Об этом в понедельник сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

Она отметила, что в день выборов было выявлено 79 нарушений преступного характера, при подсчете голосов в ряде областей отключили свет: « Многие жалобы рассматриваются, и не исключено, что фальсификаций будет намного больше».

По мнению политолога, после выборов, в которых наблюдалось столько нарушений и фальсификаций, в Армении неизбежна политическая напряженность и углубление кризиса: «Уже проявляется обострение между политическими силами, растет число взаимных обвинений. Глава блока "Армения", преступник, коррупционер Роберт Кочарян, чьи руки обагрены кровью азербайджанцев и который не хочет признать поражение, в интервью журналистам обвинил полномочных представителей во вмешательстве в голосование, в правонарушениях. Он знает, что во время формирования правительства останется вне игры, поэтому в дальнейшем поведении Кочаряна будут наблюдаться действия, усиливающие напряженность.

Наряду с этим, несмотря на то, что выборы состоялись, это не означает полную независимость Армении. Эта страна, не способная проводить независимую внешнюю политику, действующая по указке определенных кругов, все еще будет зависима от своих заступников политически, экономически и в военной сфере. Все эти факторы будут способствовать тому, что в стране продолжатся беспорядки. Ожидаемо и то, что сторонники оппозиции будут призывать народ выйти на улицы, и в результате ситуация может привести к началу гражданской войны».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)