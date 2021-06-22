Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО и УВКБ ООН - МИД (Версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:57)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО и Верховного комиссариата ООН по делам беженцев (УВКБ) ООН.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказала глава управления пресс-службы министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева в связи с миссией ЮНЕСКО, приглашенной Азербайджаном в соответствии с Гаагской конвенцией 1954 года “О защите культурного наследия во время вооруженных конфликтов” на затронутые конфликтом территории страны.

По ее словам, в продолжение телефонного разговора Президента Азербайджана Ильхама Алиева с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле, в последние месяцы между Азербайджаном и ЮНЕСКО был проведен ряд встреч в формате видеоконференции:

"В ходе последней встречи, состоявшейся 21 июня 2021 года, азербайджанская сторона еще раз подчеркнула готовность нашей страны принять миссию ЮНЕСКО и призвала организацию ускорить этот процесс. В частности, были проведены обсуждения по поводу визита миссии ЮНЕСКО в освобожденные от оккупации Агдамский и Физулинский районы и город Шуша. Хочу отметить, что в результате обсуждений, проведенных между азербайджанской стороной и Верховным комиссариатом ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), была достигнута договоренность о реализации миссии УВКБ ООН на территориях нашей страны, затронутых конфликтом. Азербайджан полностью готов принять и миссию УВКБ ООН. В настоящее время мы ожидаем ответа от обеих организаций для завершения работы, связанной с визитом", - отметила Абдуллаева.