Процессы, происходящие в Армении после выборов, предвещают протесты и беспорядки – азербайджанский депутат

БАКУ /Trend/ - Процессы, происходящие после досрочных парламентских выборов в Армении, не исключают дальнейшего обострения политической напряженности, противостояния и протестов.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Депутат отметила, что из сообщений армянских СМИ становится ясно, что во время выборов было много фальсификаций и правонарушений, есть много жалоб, и число нарушений будет расти: «Напряженность между политическими силами, участвовавшими в выборах, продолжает увеличиваться. Экс-президент Роберт Кочарян заявил, что не признает результатов выборов, несмотря на то, что его блок "Армения" находится на втором месте по количеству голосов после партии Пашиняна. Его отказ признать результаты выборов говорит о том, что в Армении ожидается обострение политической напряженности и не исключено противостояние. Видимо, сторонники Кочаряна не могут согласиться с его поражением и намереваются быть представленными во власти в большем количестве. Поэтому, вряд ли они будут спокойно реагировать на произошедшее. Все это ведет к акциям протеста, беспорядкам. В этом смысле не исключено, что реваншистские и экстремистские силы в Армении будут подталкивать страну к противостоянию, либо к гражданскому неподчинению».

В заключение Гасанова подчеркнула, что эта ситуация является серьезной угрозой для государственности Армении: «Дальнейшее углубление политической напряженности в Армении, которая наряду с политическим кризисом переживает и глубокий социально-экономический кризис, увеличивает вероятность гражданского противостояния в стране».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)