Президент Ильхам Алиев принял министра экономики ОАЭ
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня принял министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллу Бин Тоуга Аль Марри.
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