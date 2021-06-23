Президент Ильхам Алиев принял министра экономики ОАЭ

Политика 23 июня 2021 12:10 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев принял министра экономики ОАЭ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 23 июня принял министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдуллу Бин Тоуга Аль Марри.

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