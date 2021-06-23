Главы МИД Азербайджана и России провели телефонный разговор
БАКУ /Trend/ - Главы МИД Азербайджана и России - Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское внешнеполитическое ведомство.
Собеседники обменялись мнениями по вопросам, касающимся текущей ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Азербайджана, России и Армении.
Главы МИД также обсудили вопросы развития региона в постконфликтный период, в частности, отметили деятельность трехсторонней рабочей группы в составе вице-премьеров Азербайджана, РФ и Армении.
Кроме того, собеседники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
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