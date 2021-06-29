Между институтами по правам человека Азербайджана и Турции подписан меморандум о взаимопонимании
БАКУ /Trend/ - Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана и Институт по правам человека и равенству Турции подписали меморандум о взаимопонимании, сообщает во вторник Trend со ссылкой на аппарат омбудсмена.
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