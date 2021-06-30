Масштабы разрушений на освобожденных землях Азербайджана чрезвычайно велики - глава Фонда возрождения Карабаха
БАКУ /Trend/ - Масштабы разрушений на освобожденных землях Азербайджана чрезвычайно велики.
Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев на презентации интернет-ресурса Karabakh.Center.
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Масштабы разрушений на освобожденных землях Азербайджана чрезвычайно велики - глава Фонда возрождения Карабаха
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