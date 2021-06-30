Проведено очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных территориях Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 15:21)

БАКУ /Trend/ - Проведено очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном для централизованного решения вопросов на освобожденных территориях Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на Координационный штаб.

В заседании приняли участие ответственные представители Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства экономики, Министерства сельского хозяйства, МЧС и других соответствующих госструктур.

Членам Группы была предоставлена информация о комплексных мониторингах, проводимых в освобожденных районах для оценки экологической ситуации в соответствии с «Планом действий в связи с решением военно-политических, социально-экономических, гуманитарных, организационных и других безотлагательных вопросов на освобожденных территориях Азербайджана», в том числе о мониторингах, проводимых для контроля над загрязнением трансграничных рек и оценки радиоэкологической ситуации.