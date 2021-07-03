Некоторые международные организации, такие как Amnesty International, всегда выступали по отношению к Азербайджану с позиции двойных стандартов - депутат

БАКУ /Trend/ - Абсурдные заявления Amnesty International об Азербайджане накануне матча Дания-Чехия в Баку в рамках Евро-2020 - очередная клеветническая кампания против нашей страны.

Об этом сказал Trend в субботу депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Джавид Османов.

Он отметил, что Азербайджан является образцовой страной в мире с точки зрения сохранения и развития мультикультуральных ценностей и толерантной среды.

"Некоторые круги не могут переварить тот факт, что Азербайджан является независимым и сильным, и мы всегда становились свидетелями этого. Некоторые международные организации всегда применяли двойные стандарты в отношении Азербайджана и проводят клеветническую кампанию против нашей страны. В частности, такие клеветнические кампании усиливаются накануне проведения важных международных мероприятий в нашей стране. Проведение в эти дни матчей Евро-2020 в Баку и создание всех необходимых условий для спортсменов и болельщиков, гостеприимство нашего народа вызывают серьезную озабоченность некоторых кругов, в связи с чем, теперь уже в преддверии матча Дания-Чехия, можно было наблюдать очередное шоу с их стороны, когда организация Amnesty International начала очередную клеветническую кампанию", - сказал Османов.

Депутат отметил, что в Азербайджане есть свободные медиа, большое количество политических партий и неправительственных организаций, каждая из которых свободно работает.

"В Азербайджане нет полицейского насилия. Но время от времени в самой Дании, в других европейских странах, которые называют себя колыбелью демократии, мы видим, как полиция жестоко избивает людей во время протестов, а журналистов и политических оппонентов преследуют. В Азербайджане же ничего этого нет. Те, кто не может переварить победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, распространяют ложную информацию о нашей стране, утверждая, что Азербайджан якобы "зверски обращался" с армянскими военнопленными. Все это абсурд. По какой-то причине Amnesty International ничего не говорит о Ходжалинском геноциде, не оказывает давления на армянскую сторону по вопросу мин, установленных ею на территории Азербайджана, и не интересуется судьбой около 4000 азербайджанцев, пропавших без вести во время первой Карабахской войны.

Во время недавней войны армянская сторона обстреливала наши города вдали от зоны боевых действий запрещенными баллистическими ракетами, убив и ранив около 400 мирных жителей, разрушив сотни домов, социальных объектов и инфраструктуру. Все это сделала Армения. По какой-то причине Amnesty International притворяется слепой, глухой и немой и ничего об этом не говорит. Они озвучивают лживые и клеветнические заявления под диктовку армянского лобби", - сказал Османов.

(Автор: Эльчин Мехтиев)