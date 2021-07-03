Предоставление Арменией очередных карт минных полей - результат дальновидной внешней политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым – Питер Тейс

БАКУ /Trend/ - Предоставление Арменией очередных карт заминированных территорий Азербайджана - результат дальновидной внешней политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, упорной работы правительства Азербайджана.

Об этом сказал в субботу Trend американский эксперт в области европейской политики Питер Тейс.

Он отметил, что обнародование армянским режимом карт минных полей должно было произойти еще семь месяцев назад, сразу после славной победы Азербайджана во второй Карабахской войне.

"Южный Кавказ ждет светлое будущее теперь, когда Карабах стремительно превращается в промышленный и транспортный узел Европы и Азии", - сказал Тейс.

Он добавил, что Азербайджан является ключевым партнером многосторонних евразийских организаций в областях политики, безопасности и экономики.