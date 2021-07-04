Председатель ОБСЕ приветствует передачу Азербайджану дополнительных карт минных полей в обмен на освобождение задержанных армян
БАКУ /Trend/ - Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде заявила, что приветствует предоставление Арменией карт минных полей, охватывающих 92 тысячи мин, заложенных в Физулинском и Зангиланском районах Азербайджана, в обмен на освобождение 15 задержанных армян.
Об этом председатель ОБСЕ написала на своей странице в Твиттер, сообщает Trend.
«Приветствуем освобождение Азербайджаном еще 15 задержанных армян и предоставление Арменией карт минных полей. Надеемся, что укрепление доверия проложит путь к устойчивому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – отметила Линде.
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Председатель ОБСЕ приветствует передачу Азербайджану дополнительных карт минных полей в обмен на освобождение задержанных армян
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