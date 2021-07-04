Председатель ОБСЕ приветствует передачу Азербайджану дополнительных карт минных полей в обмен на освобождение задержанных армян

БАКУ /Trend/ - Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде заявила, что приветствует предоставление Арменией карт минных полей, охватывающих 92 тысячи мин, заложенных в Физулинском и Зангиланском районах Азербайджана, в обмен на освобождение 15 задержанных армян.

Об этом председатель ОБСЕ написала на своей странице в Твиттер, сообщает Trend.

«Приветствуем освобождение Азербайджаном еще 15 задержанных армян и предоставление Арменией карт минных полей. Надеемся, что укрепление доверия проложит путь к устойчивому урегулированию под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ», – отметила Линде.