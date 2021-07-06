Молодежное объединение правящей партии Азербайджана выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Молодежное объединение правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай.

Как передает во вторник Trend, в заявлении подчеркивается, что в результате политики агрессии, проводимой Арменией против Азербайджана в течение почти 30 лет, 20 процентов азербайджанских земель находились под оккупацией. Несмотря на принятие ООН четырех резолюций, осуждающих и требующих прекратить оккупацию Арменией азербайджанских земель, и усилия Азербайджана, которые на протяжении многих лет были направлены на мирное урегулирование конфликта, Армения продолжала свою оккупационную политику. Агрессия осуществлялась не только на поле боя, но и путем проведения экологического террора против Азербайджана. Во время оккупации был нанесен серьезный ущерб богатому природными ресурсами Карабахскому региону Азербайджана. Леса были сожжены, а реки загрязнены токсичными отходами. Начав 27 сентября 2020 года контрнаступательную операцию в ответ на армянские провокации, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и освободил оккупированные территории в течение 44 дней. После освобождения на этих землях начались масштабные строительные работы, особенно серьезная деятельность ведется для восстановления уничтоженной флоры и фауны.

«Одной из самых сильно загрязненных Арменией рек является протекающая через Зангиланский район Азербайджана река Охчучай протяженностью 83 километра. Через Армению проходит 47-километровый участок реки, который и является основным местом загрязнения. Действующий здесь Зангезурский медно-молибденовый завод – это основная причина загрязнения реки. Однако компания пытается избежать ответственности и не принимает эти претензии. Эта река когда-то использовалась в сельскохозяйственных целях, в ней обитали редкие виды рыб, а теперь из-за чрезвычайной токсичности воды здесь уже не живут живые существа, и ее называют «мертвой рекой».

После освобождения Зангиланского района специалисты провели исследования экологической ситуации в регионе, в частности в связи с загрязнением воды в Охчучай. Результаты анализов проб, полученных из воды в январе – марте 2021 года, показывают, что вода содержит большое количество тяжелых металлов: медь, молибден, марганец, железо, цинк и хром. Такое загрязнение не только наносит серьезный ущерб флоре и фауне, но и представляет опасность для жизни и здоровья людей. Повышенное содержание тяжелых металлов в воде может вызвать серьезные нарушения в человеческом организме, начиная от расстройств желудочно-кишечного тракта вплоть до патологических процессов в сердечно-сосудистой, нервной и кровеносной системах организма, в почках и костной ткани. Пробы воды из Охчучай доказывают, что Зангезурский медно-молибденовый завод сбрасывает в реку неочищенные отходы», – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что согласно данным ООН, около 2,2 миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде. К 2040 году мировое потребление воды может увеличиться более чем на 50%, и до 2050 года количество людей, живущих на территориях с дефицитом воды, достигнет 5,7 миллиарда человек.

«Для Азербайджана, 70% водных ресурсов которого поступают, проходя через территорию соседних стран, крайне важен вопрос пресной воды. Однако неприсоединение Армении к Хельсинкской конвенции о трансграничных водотоках позволяет ей уклоняться от ответственности по международному праву. Этот международный документ служит механизмом усиления национальных и международных мер, направленных на экологически безопасное управление и защиту трансграничных поверхностных и подземных вод.

Мы, как Молодежное объединение ПЕА, призываем все международное сообщество, особенно экологические организации, не оставаться равнодушным к действиям Армении. Международное сообщество должно решительно осудить экологический терроризм Армении против Азербайджана. Оккупационная политика Армении на протяжении почти 30 лет серьезно повлияла на судьбы миллионов азербайджанцев, десятки тысяч людей были убиты, сотни тысяч – лишены крова. Мировое сообщество должно быть обеспокоено отсутствием реакции на эту агрессию, продолжающуюся на экологическом уровне», – отмечается в заявлении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)