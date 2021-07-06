Молодежное объединение правящей партии Азербайджана выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай (ФОТО)

Политика 6 июля 2021 19:04 (UTC+04:00)
Молодежное объединение правящей партии Азербайджана выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Молодежное объединение правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай.

Как передает во вторник Trend, в заявлении подчеркивается, что в результате политики агрессии, проводимой Арменией против Азербайджана в течение почти 30 лет, 20 процентов азербайджанских земель находились под оккупацией. Несмотря на принятие ООН четырех резолюций, осуждающих и требующих прекратить оккупацию Арменией азербайджанских земель, и усилия Азербайджана, которые на протяжении многих лет были направлены на мирное урегулирование конфликта, Армения продолжала свою оккупационную политику. Агрессия осуществлялась не только на поле боя, но и путем проведения экологического террора против Азербайджана. Во время оккупации был нанесен серьезный ущерб богатому природными ресурсами Карабахскому региону Азербайджана. Леса были сожжены, а реки загрязнены токсичными отходами. Начав 27 сентября 2020 года контрнаступательную операцию в ответ на армянские провокации, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и освободил оккупированные территории в течение 44 дней. После освобождения на этих землях начались масштабные строительные работы, особенно серьезная деятельность ведется для восстановления уничтоженной флоры и фауны.

«Одной из самых сильно загрязненных Арменией рек является протекающая через Зангиланский район Азербайджана река Охчучай протяженностью 83 километра. Через Армению проходит 47-километровый участок реки, который и является основным местом загрязнения. Действующий здесь Зангезурский медно-молибденовый завод – это основная причина загрязнения реки. Однако компания пытается избежать ответственности и не принимает эти претензии. Эта река когда-то использовалась в сельскохозяйственных целях, в ней обитали редкие виды рыб, а теперь из-за чрезвычайной токсичности воды здесь уже не живут живые существа, и ее называют «мертвой рекой».

После освобождения Зангиланского района специалисты провели исследования экологической ситуации в регионе, в частности в связи с загрязнением воды в Охчучай. Результаты анализов проб, полученных из воды в январе – марте 2021 года, показывают, что вода содержит большое количество тяжелых металлов: медь, молибден, марганец, железо, цинк и хром. Такое загрязнение не только наносит серьезный ущерб флоре и фауне, но и представляет опасность для жизни и здоровья людей. Повышенное содержание тяжелых металлов в воде может вызвать серьезные нарушения в человеческом организме, начиная от расстройств желудочно-кишечного тракта вплоть до патологических процессов в сердечно-сосудистой, нервной и кровеносной системах организма, в почках и костной ткани. Пробы воды из Охчучай доказывают, что Зангезурский медно-молибденовый завод сбрасывает в реку неочищенные отходы», – говорится в заявлении.

Подчеркивается, что согласно данным ООН, около 2,2 миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к безопасной питьевой воде. К 2040 году мировое потребление воды может увеличиться более чем на 50%, и до 2050 года количество людей, живущих на территориях с дефицитом воды, достигнет 5,7 миллиарда человек.

«Для Азербайджана, 70% водных ресурсов которого поступают, проходя через территорию соседних стран, крайне важен вопрос пресной воды. Однако неприсоединение Армении к Хельсинкской конвенции о трансграничных водотоках позволяет ей уклоняться от ответственности по международному праву. Этот международный документ служит механизмом усиления национальных и международных мер, направленных на экологически безопасное управление и защиту трансграничных поверхностных и подземных вод.

Мы, как Молодежное объединение ПЕА, призываем все международное сообщество, особенно экологические организации, не оставаться равнодушным к действиям Армении. Международное сообщество должно решительно осудить экологический терроризм Армении против Азербайджана. Оккупационная политика Армении на протяжении почти 30 лет серьезно повлияла на судьбы миллионов азербайджанцев, десятки тысяч людей были убиты, сотни тысяч – лишены крова. Мировое сообщество должно быть обеспокоено отсутствием реакции на эту агрессию, продолжающуюся на экологическом уровне», – отмечается в заявлении.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

Молодежное объединение правящей партии Азербайджана выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай (ФОТО) - Gallery Image
Молодежное объединение правящей партии Азербайджана выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай (ФОТО) - Gallery Image
Молодежное объединение правящей партии Азербайджана выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай (ФОТО) - Gallery Image
Молодежное объединение правящей партии Азербайджана выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодежное объединение правящей партии Азербайджана выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Молодежное объединение правящей партии Азербайджана выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Кто из звезд мирового кино приедет в Азербайджан – интервью с директором Filming Azerbaijan
Кто из звезд мирового кино приедет в Азербайджан – интервью с директором Filming Azerbaijan
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО)
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО)
Когда над Баку на высоте 5 – 7 км зависает НЛО… Крайне важно, кто из этого люка появится – Александр Хакимов
Когда над Баку на высоте 5 – 7 км зависает НЛО… Крайне важно, кто из этого люка появится – Александр Хакимов
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Росавиация расширила перечень маршрутов в Азербайджан Транспорт 19:31
Молодежное объединение правящей партии Азербайджана выступило с заявлением в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай (ФОТО) Политика 19:04
Премьер-министр Али Асадов встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко Политика 18:51
В Агдаме начаты работы по разведке подземных и поверхностных вод Экономика 18:32
В некоторых районах Азербайджана введен лимит на подачу поливной воды (Эксклюзив) Общество 18:15
Министр здравоохранения России ознакомился с условиями, созданными в Учебно-симуляционном центре Бакинского филиала Сеченовского университета (ФОТО) Общество 17:53
Нацбанк Кыргызстана приостановил обмен ветхих денег, продажу монет и золотых слитков из-за COVID-19 Кыргызстан 17:49
Армения в период оккупации уничтожила большую часть природных памятников на территории Азербайджана - минэкологии Политика 17:49
В Азербайджане сократился объем купонных выплат инвесторам Финансы 17:40
В Грузии обнародовали стратегию развития сельского хозяйства до 2030 г Бизнес 17:40
Обсуждены вопросы расширения связей между ВВС Азербайджана и Турции (ФОТО/ВИДЕО) Политика 17:25
Состоится вторая международная конференция по ирано-российским отношениям Политика 17:25
На заводе в Баку завершился ремонт паромного судна «Карабах» Экономика 17:21
Великобритания пересмотрит правила самоизоляции для контактировавших с больными COVID-19 Европа 17:14
Еще одна маршрутная линия передана BakuBus Общество 17:13
Поставляемая в Азербайджан вакцина "Спутник V" от COVID-19 эффективна и оправдывает себя - минздрав РФ Общество 17:10
Важные объекты инфраструктуры США не пострадали в результате кибератаки на Kaseya США 17:10
В Азербайджане в связи с Гурбан байрамы перенесены экзамены по способностям Общество 17:09
В Азербайджане создают электронный кадастр лесов Общество 17:04
Кнессет отклонил предложение кабмина Израиля по закону о гражданстве Израиль 17:03
В Азербайджане определяются конкурентные возможности казахстанского ИТ-бизнеса Экономика 17:01
Филиал российской компании в Туркменистане объявил тендер на закупку товаров Тендеры 16:59
В Азербайджане определились победители конкурса постеров "Нет пиратским изданиям" (ФОТО) Социум 16:56
Баку слезам не верит (ВИДЕО) Звёздный мир 16:55
Таможенные службы Азербайджана и Ирана обсудили ускорение пограничных процессов (ФОТО) Транспорт 16:49
Ученые: 39% переболевших COVID-19 ощущают последствия по прошествии семи-девяти месяцев Европа 16:48
В Румынии произошло землетрясение магнитудой 4,3 Европа 16:39
Авиакомпания Gulf возобновила рейсы в Грузию Транспорт 16:35
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 16:34
Ряд гуманитарных вопросов остается нерешенным после Второй Карабахской войны – ОБСЕ Политика 16:33
В Азербайджане выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 47 человек Общество 16:31
ГЭС «Суговушан-1» выработала до 600 тыс. киловатт/часов электроэнергии Экономика 16:25
В Баку будет проведен 25-й Форум İBF (ФОТО) Экономика 16:24
Разработана энергетическая стратегия по Карабаху (ФОТО) Экономика 16:20
Король ринга в Таиланде. В США снят фильм об азербайджанском Атамане с синими глазами и в национальной папахе (ВИДЕО, ФОТО) Спорт 16:15
Переход на новые критерии определения инвалидности в Азербайджане позволит повышать пенсии и пособия Общество 16:14
ЕБРР выделит кредит на развитие туркменского предприятия Финансы 16:01
Азербайджан и Россия подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения (ФОТО) Общество 15:58
Saudi Aramco повысила цены на нефть на август для Азии Арабские страны 15:56
Состоялся круглый стол по вопросам безопасности на Каспии Политика 15:50
Генеральный директор МИД Израиля отправился в Марокко Израиль 15:46
Туркменский госконцерн объявил тендер на закупку оборудования Тендеры 15:43
Love Story на фоне азербайджанских ковров XVII века - талисманы семейного благополучия (ФОТО) Интересное 15:43
Экс-глава Минэнерго США считает, что цены на нефть могут подняться до $100 за баррель США 15:41
Премьер Словении призвал не допустить четвертой волны коронавируса в Европе Европа 15:41
В Тбилиси обсуждены вопросы расширения культурных и гуманитарных связей между Грузией и Азербайджаном (ФОТО) Культура 15:40
Уголовное дело против директора «Ени Клиника» направлено в суд Общество 15:34
В Азербайджан из России уже поступили партии вакцины «Спутник V» – Минздрав Общество 15:32
США приветствуют освобождение 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей Политика 15:28
Большая часть расчетов в товарообороте Азербайджана произведена в СКВ Финансы 15:22
Египетский суд снял арест с контейнеровоза Ever Given Арабские страны 15:17
Минэкологии Азербайджана о вредности станций мобильной связи для окружающей среды Общество 15:15
Уголовное дело Вугара Сафарли и других сотрудников Фонда господдержки развития СМИ направлено в суд Происшествия 15:15
В Агдаме проходит совместное заседание рабочих групп Координационного штаба (ФОТО) Политика 15:14
Две из самых широких улиц в мире будут в Агдаме – спецпредставитель Президента Азербайджана Азербайджан 14:59
Минобороны Азербайджана внесло ясность в распространенную Арменией информацию о стрельбе на границе Политика 14:58
На ликвидацию ущерба, нанесенного Арменией сельскому хозяйству Азербайджана, выделяется 1,4 млн манатов Политика 14:46
Выделены средства на ликвидацию ущерба гражданскому населению в результате агрессии Армении Политика 14:40
4 сценария для ОПЕК+ на фоне нынешних разногласий Энергетика 14:35
Выделены средства на ликвидацию ущерба, нанесенного частным и госпредприятиям в результате агрессии Армении - Распоряжение Политика 14:34
На восстановление объектов, пострадавших в результате агрессии Армении, выделяется 30 млн манатов - Распоряжение Политика 14:29
МИД РФ заявил, что 201-я военная база оснащена для оказания помощи у границ с Афганистаном Таджикистан 14:27
Уранодобывающее предприятие в Казахстане закупит респираторы Тендеры 14:21
В Джебраиле появится парк азербайджано-турецкого братства Общество 14:19
57 килограммовый ковер "Губа", сотканный за два года! (ФОТО) Общество 14:18
Государственный зерновой фонд Азербайджана объявил о приеме высококачественной пшеницы Экономика 14:15
Обзор цен за месяц в Узбекистане: Стоимость картофеля снизилась на 18% Узбекистан 14:06
СЭЗ на северо-востоке Ирана будет развивать торговлю с Туркменистаном Бизнес 14:03
В Азербайджане назван размер страховых взносов в рамках аграрного страхования Экономика 13:52
Ведется оценка будущей разработки комплекса месторождений железной руды в Дашкесане Бизнес 13:43
ЗАО AzerGold планирует полностью устранить зависимость от госбюджета к 2025 г Финансы 13:28
Сократился спрос банков Азербайджана на валюту Финансы 13:23
Завтра в Баку будет до 35 градусов тепла Общество 13:21
SOCAR поставила в Украину около 4 тыс. тонн литовского бензина Энергетика 13:02
Стали известны победители Хакатона (ФОТО) Общество 13:00
Месторождения на освобожденных землях Азербайджана открывают возможности для международного сотрудничества - AzerGold Бизнес 12:59
Экс-глава ИВ Нефтчалинского района отказался давать показания на суде Происшествия 12:54
На азербайджано-иранской границе произошла перестрелка, нарушитель обезврежен - Госпогранслужба (ФОТО) Происшествия 12:48
Началась поездка членов рабочих групп Координационного штаба и журналистов в Суговушан и Агдам (ФОТО) Азербайджан 12:43
Доля горнодобывающего сектора в ВВП Азербайджана выросла в 2020 г - глава AzerGold Финансы 12:39
Иран не поменяет свою позицию по СВПД - Саид Хатибзаде Ядерная программа 12:32
Dumanlar başımda dastana döndü… YARAT представит в Гяндже выставку художников и фотографов Культура 12:32
В Кыргызстане в 2021 году отмечалось увеличение посевных площадей сельхозкультур Кыргызстан 12:28
США призывают ОПЕК к компромиссу по увеличению добычи нефти США 12:19
В Израиле уровень безработицы в середине июня снизился на 0,2% Израиль 12:15
Освобожденное село Мирик Лачинского района (ВИДЕО) Общество 12:12
Франция приветствует освобождение 15 задержанных армян в обмен на карты минных полей Политика 12:11
В Венгрии до конца 2022 года планируют начать производство "Спутника V" Европа 12:01
Обнародован экспорт туркменской нефти транзитом через Россию с начала года Энергетика 11:59
В ЗАО AzerGold назвали поступления в госбюджет Азербайджана от продажи золота и серебра (ФОТО) Финансы 11:57
В Азербайджане начинается судебный процесс над двумя армянскими шпионами Происшествия 11:51
Президент Ильхам Алиев поздравил Нурсултана Назарбаева Политика 11:36
Роман азербайджанского художника с Беларусью: Наверное, в прошлой жизни я был китайцем Культура 11:32
Туркменистан реализует договоренности, достигнутые на экономическом форуме с Кыргызстаном Бизнес 11:26
Началась добыча с восточно-южного фланга в рамках «Шах Дениз-2» Энергетика 11:23
УЕФА благодарит Азербайджан за организацию 4 матчей ЕВРО-2020 Общество 11:22
Азербайджан в разы увеличил экспорт в Испанию Бизнес 11:19
Председатель Правления Фонда возрождения Карабаха встретился с членами сети “Foreign MBA Club” (ФОТО) Общество 11:18
В США 150 человек погибли в инцидентах со стрельбой в праздничные выходные США 11:16
В Баку перенесен судебный процесс по уголовному делу еще одной армянской диверсионной группы (ФОТО) Происшествия 11:14
Все новости