В Азербайджане религиозным структурам выделена финансовая помощь - Распоряжение (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "Об оказании финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане".

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится, что на протяжении многих лет между проживающими в Азербайджане различными народами и религиями царят высокая культура сосуществования, основанная на взаимном уважении и доверии, атмосфера дружбы и братства. Дальнейшее развитие мультикультурных ценностей, а также защита религиозно-этнического разнообразия в нашей стране, ставшей образцовым пространством толерантности в мире, составляют одно из основных направлений государственной политики. Непрерывное совершенствование государственно-религиозных отношений, пропаганда традиций толерантности и культурного разнообразия служат духовному обогащению общества, укреплению отношений дружбы и взаимопонимания.

В целях поддержки деятельности существующих в стране религиозных конфессий для оказания финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Управлению мусульман Кавказа выделены два миллиона манатов, религиозному образованию Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви – 350 тысяч манатов, Религиозной общине горских евреев города Баку – 350 тысяч манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев – 150 тысяч манатов, религиозному образованию Апостольская префектура Католической церкви в Азербайджанской Республике – 150 тысяч манатов, Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджана – 150 тысяч манатов, а также Фонду пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджана по работе с религиозными структурами с целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин – 100 тысяч манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении.