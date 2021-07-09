Представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса находятся в Шуше
БАКУ /Trend/ - Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, в том числе послы зарубежных стран и военные атташе, а также руководители представительств международных организаций девятого июля прибыли в город Шуша, сообщает в пятницу Trend.
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