Победа в 44-дневной войне за освобождение Карабаха привлекла внимание всего мира - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Поддержка, оказанная азербайджанским братьям в борьбе за освобождение Карабаха, и победа в 44-дневной войне привлекли внимание всего мира.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Университете национальной обороны, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, поддержка, оказанная братскому Азербайджану в освобождении Карабаха во время 44-дневной Отечественной войны еще раз продемонстрировала миру мощь Вооруженных сил Турции.

"Турция не претендует ни на чьи земли", - подчеркнул Эрдоган.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)