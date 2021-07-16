Победа в 44-дневной войне за освобождение Карабаха привлекла внимание всего мира - Эрдоган
БАКУ /Trend/ - Поддержка, оказанная азербайджанским братьям в борьбе за освобождение Карабаха, и победа в 44-дневной войне привлекли внимание всего мира.
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в Университете национальной обороны, сообщает в пятницу Trend.
По его словам, поддержка, оказанная братскому Азербайджану в освобождении Карабаха во время 44-дневной Отечественной войны еще раз продемонстрировала миру мощь Вооруженных сил Турции.
"Турция не претендует ни на чьи земли", - подчеркнул Эрдоган.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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