В Азербайджане будут разработаны новые правила для усиления соцзащиты судебных работников

БАКУ /Trend/ - В целях усиления социальной защиты и улучшения финансового обеспечения сотрудников аппаратов судов в Азербайджане будут разработаны правила использования перечисленных средств.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в указе, подписанном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в связи с применением закона о внесении изменения в Закон Азербайджанской Республики «О государственной пошлине».

Согласно указу, Кабинету министров поручено в двухмесячный срок по согласованию с Президентом Азербайджана утвердить порядок использования перечисленных средств в целях укрепления соцзащиты и улучшения материального обеспечения работников судебных аппаратов.