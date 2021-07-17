На мировой рынок политических и экономических новостей выходит новый амбициозный игрок - Эмин Алиев о совместном проекте агентств Trend и ТАСС (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - На мировой рынок политических и экономических новостей выходит новый амбициозный игрок. Об этом, в частности, сказал в субботу заместитель генерального директора АМИ Trend Эмин Алиев, выступая на презентации совместного проекта Trend и ТАСС - медиаплатформы Eastweststream.com.

"Сегодня мы, Агентство международной информации Trend, представляем в партнерстве с одним из мировых лидеров, ведущим российским агентством ТАСС, платформу Eastweststream.com. Платформа Eastweststream.com, направленная на удовлетворение растущего спроса на достоверные новости и качественный аналитический контент, отражающая динамичное развитие и взаимодействие стран Востока и Запада, станет надежным источником информации о потенциале, финансовой ситуации и политических процессах в богатых энергоресурсами регионах", - добавил Алиев.

По его словам, сегодня под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал самой влиятельной страной в регионе. "Победа в 44-дневной Отечественной войне продемонстрировала всему миру непоколебимую волю Верховного Главнокомандующего, силу нашего государства, решимость нашего народа-победителя и храбрость азербайджанской армии. Я хочу еще раз выразить благодарность Верховному Главнокомандующему и азербайджанской армии за эту великую победу. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех собравшихся с нашей исторической победой над страной-оккупантом Арменией. Мы преклоняемся перед всеми шехидами, подарившими эту победу нашей стране", - отметил Алиев.

Спустя 30 лет после восстановления независимости мы можем с большой гордостью сказать, что наша страна прошла путь стремительного развития и стала влиятельным игроком на политической карте мира, подчеркнул он. "За эти годы, благодаря опеке и заботе государства, стремительно развивался и сектор медиа. Шаги, предпринимаемые Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой по созданию условий для развития азербайджанской прессы, способствовали формированию в стране авторитетных СМИ, отвечающих современным вызовам. Подчеркну, что интеграция азербайджанских СМИ в глобальный медиарынок стала возможной благодаря чуткому отношению Президента Ильхама Алиева к развитию журналистики. Представляемый сегодня проект - еще одно проявление успешной государственной политики в области СМИ", - сказал Алиев.

В основе EastWestStream.сом - технологически уникальная цифровая медиа-платформа, способная объединить ведущие медиаструктуры Востока и Запада в единую систему и обеспечить реализацию намеченных планов, добавил он. "Агентство Trend рассчитывает, что в будущем этот проект будет способствовать превращению Азербайджана, расположенного на перекрестке Севера и Юга, Востока и Запада, в своего рода информационный транзитный узел, привлекая новых амбициозных партнеров. Одним словом, мы верим, что портал обретет широкую аудиторию и станет полезным и надежным источником информации для деловой и политической элиты на международной арене. В то же время, учитывая престиж ТАСС на российском медиарынке, мы надеемся, что портал займет в будущем ключевые позиции в медиапространстве России", - сказал Алиев.

По его словам, проект EastWestStream одновременно демонстрирует уровень азербайджанских СМИ. "В глобализирующемся мире разработка и применение цифровых технологий больше не является новой тенденцией или модой - это ключевой фактор безопасности и развития. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что азербайджанские медиа обладают потенциалом для использования передовых технологий и интеграции этих технологий в повседневные процессы. Это, в свою очередь, поможет эффективно защитить нашу страну от различных киберугроз и гибридных войн, ставших новым трендом.

Символично, что презентация проекта проходит накануне 22 июля - Дня национальной прессы. Хотел бы напомнить, что недавно мы представили еще один международный медиапроект - первую цифровую платформу тюркского мира - Turkic.World. К платформе уже подключились и подключаются ведущие СМИ тюркоязычных стран. Уверен, что реализация проектов, подобных Turkic.World и Eastweststream.com - лучшая демонстрация того степени развития, которой достигли азербайджанская пресса. Поздравляю всех представителей СМИ с профессиональным праздником. Желаю всем нам успехов в наших дальнейших начинаниях и уверен, что мы добьёмся новых достижений в рамках совместного сотрудничества", - сказал Алиев.