Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.
Как передает в субботу Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджана и Европейского Союза, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Главу Евросовета в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, руководитель представительства Азербайджана при Евросоюзе Фуад Искендеров и другие официальные лица.
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