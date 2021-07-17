Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с рабочим визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Как передает в субботу Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались флаги Азербайджана и Европейского Союза, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Главу Евросовета в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, руководитель представительства Азербайджана при Евросоюзе Фуад Искендеров и другие официальные лица.