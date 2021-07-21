В Азербайджане состоялось совещание Оперштаба в расширенном составе (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Азербайджанской Республики, глава Оперативного штаба Али Асадов провел совещание Штаба в расширенном составе.
Как сообщили в среду Trend в Оперштабе, на заседании присутствовали члены Оперативного штаба, руководители органов исполнительной власти городов и районов, начальники отделов полиции, главврачи.
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