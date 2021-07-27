В Баку прошла встреча глав молодежных организаций правящих партий Азербайджана и Турции

БАКУ /Trend/ - 27 июля в штаб-квартире правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) состоялась встреча между председателем молодежной организации правящей Партии справедливости и развития Турции Эюпом Кадиром Инаном и председателем Молодежного объединения ПЕА Бахтияром Исламовым, сообщает во вторник Trend.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества.

Эюп Кадир Инан отметил, что визит турецкой делегации в Баку будет полезным, и пригласил председателя и членов Молодежного объединения ПЕА посетить Турцию.

В свою очередь, Бахтияр Исламов заявил о важности развития отношений между молодежными организациями правящих партий Азербайджана и Турции.

По его словам, после укрепления связей молодежи Азербайджана и Турции необходимо сосредоточиться на объединении азербайджанской и турецкой молодежи, проживающей в разных странах мира.

Он отметил, что главная цель - объединить молодежь двух стран вокруг единой идеи, чтобы эти дружба и братство передавались из поколения в поколение.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)